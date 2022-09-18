Нацбатальон "Айдар"* лишился половины личного состава в районе Зайцево в ДНР

Украинские войска в ходе боёв в рамках спецоперации несут очень большие потери по всей линии фронта: в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования "Айдар"* 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр", — такие данные озвучили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что потери ВСУ на территории ДНР в общей сложности составили более 110 бойцов плюс 20 единиц военной техники.

В Харьковской и Херсонской области ликвидировано около 150 украинских военнослужащих, а в Запорожье — до 100 бойцов ВСУ.

В Николаевской области силами ВКС РФ было ликвидировано более 180 военных 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 22 единицы военной техники.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.