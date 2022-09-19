Российский военный: в боях против РФ и Донбасса де-факто участвует весь мир

Российская спецоперация по демилитаризации Украины отличается от других конфликтов тем, что в боях против РФ и Донбасса де-факто участвует весь мир. Об этом заявил боец элитного подразделения с позывным "Ветер".

В интервью РИА Новости он отметил, что боевой опыт, полученный в Сирии, Афганистане и Чечне, "никак не котируется" на Украине.

По его словам, союзным войскам России и ЛДНР приходится сталкиваться не только с украинскими отрядами, но и с наёмниками, приехавшими из разных государств.

"Здесь мы сражаемся против всего мира, потому что на Украине люди, которые стоят против нас, обеспечены всем", — сказал военнослужащий.

Ранее боец сообщил, что РФ сможет завершить специальную военную операцию без проведения мобилизации на территории страны. Он подчеркнул: у российской армии есть все необходимые силы для выполнения боевых задач.