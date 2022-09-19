Генерал ВС РФ не исключил применение тактического ядерного оружия на Украине

Вооружение НАТО обстреливает российскую территорию, города Донбасса и освобождённые населённые пункты Украины.

Новые поставки — это дальнейшая эскалация боевых действий. Как заявил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой ВС РФ в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев, в медиапространстве сейчас обсуждается вопрос о возможности применения российскими войсками ядерного оружия против западной коалиции на Украине.

"Стратегическое ядерное оружие, думается, будет эффективно применено, когда НАТО перейдёт красную черту и начнёт масштабную агрессию против РФ. Такой конфликт маловероятен. НАТО ведёт против России гибридную войну, и тут все сложнее", — изданию НГ отметил эксперт.

По его словам, Альянс понимает, что тактическое ядерное оружие Россия может применить, если Москва примет политическое решение. И оно может появиться, если в СВО Генштаб решит активно и быстро уничтожить критические объекты инфраструктуры.

"Крупные логистические маршруты, ЛЭП, энергетические объекты, мосты, военные штабы, арсеналы, склады и т. п.", — перечислил Неткачев.