"Отважные" отражают атаки на Лиман: уничтожены ВСУ при форсировании реки

Разведрота группировки "Отважных" армии России отражает атаки националистов ВСУ на Красный Лиман.

Как сообщает издание "Русская Весна", союзники уничтожили прикрытие боевиков киевского режима, когда те пытались форсировать реку Северский Донец.

Как сообщают военные корреспонденты, по позициям объединённой армии сперва работал минометный расчёт бандеровцев, который попытался прикрыть форсирование штурмовиков Вооружённых сил Украины на восточный берег реки.

Авангард разведчиков отряда "О" смог вычислить штурмовую группу ВСУ и передал координаты артиллеристам, которые чётко выполнили свою работу.

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