США и Европа пытаются руками Украины уничтожить Россию.
Об этом сообщил экс-представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга США в отставке Гарри Табах.
"Украина сегодня приканчивает Россию и делает это для всех для нас, для всего мира. Я думаю, что даже если у тебя мозги, как у белки, по размеру, то ты уже это понимаешь", — на You-Tube канале "Politeka" сказал эксперт.
Он подверг критике задержки и малые объемы поставок вооружения Киеву. И это предательство Украины, подчеркнул он, отметив, что Украина платит кровью, и за именно счет её крови Запад хочет выехать и разбить Россию.
Несмтря на наличие ядерного и химического оружия, Запад не откажется от своей затеи, говторит американский офицер.
"Даже если "коллективного Путина" не будет, то всё равно с этой террористической страной мы жить на одной планете не можем. Уже всё, эту красную линию она перешла", — подытожил Табах.
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