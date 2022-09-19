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НАТО: жить на одной планете с Россией мы не можем

Силовые структуры

США и Европа пытаются руками Украины уничтожить Россию.

НАТО: жить на одной планете с Россией мы не можем

Об этом сообщил экс-представитель НАТО в РФ, капитан первого ранга США в отставке Гарри Табах.

"Украина сегодня приканчивает Россию и делает это для всех для нас, для всего мира. Я думаю, что даже если у тебя мозги, как у белки, по размеру, то ты уже это понимаешь", — на You-Tube канале "Politeka" сказал эксперт.

Он подверг критике задержки и малые объемы поставок вооружения Киеву. И это предательство Украины, подчеркнул он, отметив, что Украина платит кровью, и за именно счет её крови Запад хочет выехать и разбить Россию.

Несмтря на наличие ядерного и химического оружия, Запад не откажется от своей затеи, говторит американский офицер.

"Даже если "коллективного Путина" не будет, то всё равно с этой террористической страной мы жить на одной планете не можем. Уже всё, эту красную линию она перешла", — подытожил Табах.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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