Новый "тактический знак" на БМП ВСУ оказался эмблемой армии Словакии

На бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ) заметили новые обозначения — оранжевые квадраты. В украинских соцсетях предположили, что они обозначают группировку, которая готовится к наступлению на Херсонском направлении.

Однако на самом деле новый "тактический знак" является косвенным подтверждением больших потерь бронетехники у ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

По их мнению, то, что украинцы посчитали новым знаком, оказалось наскоро закрашенной эмблемой армии Словакии.

Это говорит о больших потерях бронетехники и срочном доукомплектовании ударной группировки ВСУ на юге старой техникой (БМП-1), полученной от НАТО, заключают аналитики.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, зачем ВСУ наносят кресты на свою технику.