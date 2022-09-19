На бронетехнике Вооружённых сил Украины (ВСУ) заметили новые обозначения — оранжевые квадраты. В украинских соцсетях предположили, что они обозначают группировку, которая готовится к наступлению на Херсонском направлении.
Однако на самом деле новый "тактический знак" является косвенным подтверждением больших потерь бронетехники у ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
По их мнению, то, что украинцы посчитали новым знаком, оказалось наскоро закрашенной эмблемой армии Словакии.
Это говорит о больших потерях бронетехники и срочном доукомплектовании ударной группировки ВСУ на юге старой техникой (БМП-1), полученной от НАТО, заключают аналитики.
Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, зачем ВСУ наносят кресты на свою технику.
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