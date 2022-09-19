Рожин о страшной атаке на Донецк: сознательное уничтожение населения

Жестокая атака ВСУ на Куйбышевский район Донецка 19 сентября — это целенаправленное уничтожение мирных жителей.

Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и отметил, что и в будущем националисты продолжат обстрелы.

"Это сознательное убийство гражданского населения. Они как убивали, так и будут убивать гражданских, никакие вербальные угрозы их не пугают", — заявил аналитик изданию Телеканал "360".

По его словам, несмотря на неудачи киевского режима, его кураторы не прекратят поддержку Киева.

Напомним, 19 сентября, в понедельник, армия Украины нанесла удар по площади Бакинских Комиссаров в Донецке. В результате удара погибли 13 человек.