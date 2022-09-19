Жестокая атака ВСУ на Куйбышевский район Донецка 19 сентября — это целенаправленное уничтожение мирных жителей.
Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин и отметил, что и в будущем националисты продолжат обстрелы.
"Это сознательное убийство гражданского населения. Они как убивали, так и будут убивать гражданских, никакие вербальные угрозы их не пугают", — заявил аналитик изданию Телеканал "360".
По его словам, несмотря на неудачи киевского режима, его кураторы не прекратят поддержку Киева.
Напомним, 19 сентября, в понедельник, армия Украины нанесла удар по площади Бакинских Комиссаров в Донецке. В результате удара погибли 13 человек.
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