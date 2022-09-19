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В Москве отказали в заселении в гостиницу раненому участнику СВО

Силовые структуры

Награждённого медалью "За отвагу" участника спецоперации на Украине оскорбили и отказались заселить в хостел в Москве.

В Москве отказали в заселении в гостиницу раненому участнику СВО

Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Telegram-канал "Абзац".

26-летний контрактник Алексей получил серьёзное ранение на Бердянском направлении. После реабилитации он с супругой приехал в хостел на одну ночь, даже внёс предоплату. Однако администрация столичной гостиницы ему отказала в предоставлении номера.

Боец РФ пытался выяснить причины отказа, однако в ответ девушка вызвала охрану.

"Когда я попытался снять лицо этой девушки, она начала выхватывать мой телефон и обозвала придурком. Когда открыла дверь шкафа, чтобы её не было видно, сказала охране: "Выведите этих дебилов", — рассказывает солдат.

Помимо этого его попытались обмануть — подсовывали подписать бланк возврата денег в одностороннем порядке. В результате Алексей вселился с женой в другой отель.

"Очередная демонстрация хамского отношения к нашим защитникам: администрация хостела в Москве отказала добровольцу на костылях — в размещении. Направляю запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки", — уже отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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