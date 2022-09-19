Награждённого медалью "За отвагу" участника спецоперации на Украине оскорбили и отказались заселить в хостел в Москве.
Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Telegram-канал "Абзац".
26-летний контрактник Алексей получил серьёзное ранение на Бердянском направлении. После реабилитации он с супругой приехал в хостел на одну ночь, даже внёс предоплату. Однако администрация столичной гостиницы ему отказала в предоставлении номера.
Боец РФ пытался выяснить причины отказа, однако в ответ девушка вызвала охрану.
"Когда я попытался снять лицо этой девушки, она начала выхватывать мой телефон и обозвала придурком. Когда открыла дверь шкафа, чтобы её не было видно, сказала охране: "Выведите этих дебилов", — рассказывает солдат.
Помимо этого его попытались обмануть — подсовывали подписать бланк возврата денег в одностороннем порядке. В результате Алексей вселился с женой в другой отель.
"Очередная демонстрация хамского отношения к нашим защитникам: администрация хостела в Москве отказала добровольцу на костылях — в размещении. Направляю запросы в прокуратуру и Роспотребнадзор для проведения проверки", — уже отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
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Над городом поднимается чёрный столб дыма.