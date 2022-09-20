Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков уверен, что поправки в УК РФ свидетельствуют о том, что в РФ создаются юридические основания для проведения частичной мобилизации в спешном порядке.
Стрелков отметил, что референдумы о присоединении Донбасса к России готовятся столь же спешно.
Бывший министр МВД ДНР считает, что подобные действия говорят о понимании властей РФ "тотального характера в….*" и стремлении воевать "по-настоящему".
Военный эксперт убеждён, что ВСУ вынуждены будут торопиться с генеральным наступлением.
"У "партнеров" есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрёпанную, но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в неё начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных", — написал военный обозреватель в своём микроблоге.
Стрелков напомнил, что призывал к мобилизационным мероприятиям, когда ВС РФ ещё успешно наступали.
Ранее Стрелков сообщил, что ВСУ потеряли две усиленные роты в Херсонской области.
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