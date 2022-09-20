Стрелков о поправках в УК РФ: Можно не сомневаться — готовятся к мобилизации

Экс-министр МВД ДНР Игорь Стрелков уверен, что поправки в УК РФ свидетельствуют о том, что в РФ создаются юридические основания для проведения частичной мобилизации в спешном порядке.

Стрелков отметил, что референдумы о присоединении Донбасса к России готовятся столь же спешно.

Бывший министр МВД ДНР считает, что подобные действия говорят о понимании властей РФ "тотального характера в….*" и стремлении воевать "по-настоящему".

Военный эксперт убеждён, что ВСУ вынуждены будут торопиться с генеральным наступлением.

"У "партнеров" есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрёпанную, но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в неё начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных", — написал военный обозреватель в своём микроблоге.

Стрелков напомнил, что призывал к мобилизационным мероприятиям, когда ВС РФ ещё успешно наступали.

Ранее Стрелков сообщил, что ВСУ потеряли две усиленные роты в Херсонской области.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.