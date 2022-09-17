Стрелков: ВСУ потеряли две усиленные роты в Херсонской области

В пятницу весь день шли бои за населённый пункт Правдино в Херсонской области. Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) штурмовали село двумя усиленными ротами при поддержке танков и БМП. Об этом сообщил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в своём Telegram-канале.

По его словам, части ВСУ пытались ворваться в село, но их оттуда выбивали российские военные.

Позже стало известно, что атака на Правдино отражена.

"От двух усиленных рот ВСУ "остались одни воспоминания". Однако и наши войска понесли потери, и "почивать на лаврах" не стоит — будут новые атаки. У врага много людей и — теперь — уже много боевой техники", — написал Стрелков.