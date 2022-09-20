Бездарные попытки прорыва ВСУ в Запорожской области продолжаются

Бездарные попытки наступления ВСУ у н. п. Орехов на Запорожье продолжаются.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

Националисты в последние недели там концентрируют силы. Боевики ВСУ практически каждый день кидают на Ореховском направлении на убой небольшие группы.

Очередная бронегруппа с неопытной пехотой выдвинулась из Орехова и попыталась атаковать позиции 503-го гвардейского мотострелкового полка. Артрасчёты союзных сил открыли огонь и два часа уничтожали наступающих.

ВСУ, потеряв несколько отделений пехоты и несколько БМП, откатились назад, сообщают военкоры.

Позже бандеровцы предприняли ещё одну попытку. ВС РФ подпустили их ближе и сожгли три танка, три БТР М113, захватили танк и около десятка боевиков с офицером.