Бездарные попытки наступления ВСУ у н. п. Орехов на Запорожье продолжаются.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
Националисты в последние недели там концентрируют силы. Боевики ВСУ практически каждый день кидают на Ореховском направлении на убой небольшие группы.
Очередная бронегруппа с неопытной пехотой выдвинулась из Орехова и попыталась атаковать позиции 503-го гвардейского мотострелкового полка. Артрасчёты союзных сил открыли огонь и два часа уничтожали наступающих.
ВСУ, потеряв несколько отделений пехоты и несколько БМП, откатились назад, сообщают военкоры.
Позже бандеровцы предприняли ещё одну попытку. ВС РФ подпустили их ближе и сожгли три танка, три БТР М113, захватили танк и около десятка боевиков с офицером.
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