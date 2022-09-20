Националисты Вооружённых сил Украины продолжают накапливать личный состав, вооружение и военную технику в районе населённого пункта Северск.
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районах сосредоточения находятся небольшие ударные подразделения, которые тщательно маскируются, и постоянно меняют места дислокации", — сообщает в своём Telegram-канале ополченец Луганской Народной Республики.
Ранее он сообщил, что 20 сентября ночью со стороны боевиков ВСУ зафиксирован обстрел по н.п. Алчевск с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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