ВСУ продолжают накапливать живую силу, вооружение и технику в районе Северска

Националисты Вооружённых сил Украины продолжают накапливать личный состав, вооружение и военную технику в районе населённого пункта Северск.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районах сосредоточения находятся небольшие ударные подразделения, которые тщательно маскируются, и постоянно меняют места дислокации", — сообщает в своём Telegram-канале ополченец Луганской Народной Республики.

Ранее он сообщил, что 20 сентября ночью со стороны боевиков ВСУ зафиксирован обстрел по н.п. Алчевск с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.