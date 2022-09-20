Украинская армия стремится добиться максимальных успехов в СВО до середины октября. Именно в этот период, когда листья с деревьев опадут, артиллерия и бронетехника станут открытыми на территориях. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.
"Это означает, что произойдет некоторая стабилизация фронта. И бронетехника, и артиллерия будет или глубоко закопаны в землю, или будет оттянута подальше. На непосредственной линии боевого соприкосновения останется только пехота", — цитирует депутата "Украина.ру".
Данные условия стабилизируют линию фронта, а интенсивность операций снизится, считает собеседник издания. Именно поэтому ВСУ хотят "любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике", добиться максимальных успехов. Также это необходимо Киеву ещё и для того, чтобы отчитаться Западу и получить ещё больше вооружений, резюмировал Бородай.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.