Бородай: ВСУ торопятся наступать до середины октября, несмотря на потери

Украинская армия стремится добиться максимальных успехов в СВО до середины октября. Именно в этот период, когда листья с деревьев опадут, артиллерия и бронетехника станут открытыми на территориях. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай.

"Это означает, что произойдет некоторая стабилизация фронта. И бронетехника, и артиллерия будет или глубоко закопаны в землю, или будет оттянута подальше. На непосредственной линии боевого соприкосновения останется только пехота", — цитирует депутата "Украина.ру".

Данные условия стабилизируют линию фронта, а интенсивность операций снизится, считает собеседник издания. Именно поэтому ВСУ хотят "любой ценой, невзирая на потери в живой силе и технике", добиться максимальных успехов. Также это необходимо Киеву ещё и для того, чтобы отчитаться Западу и получить ещё больше вооружений, резюмировал Бородай.