Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о смене тактики спецоперации на Украине, о чём он рассказал в своём Telegram-канале. По его словам, скоро украинских боевиков ждут тяжёлые последствия.
"Всё. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником Оперативного штаба ЧР по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнётся с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится, но запомните их так же, как вызубрили лозунг "АХМАТ — СИЛА". Повезёт только тем, кто отнесётся к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — написал он.
Ранее сообщалось о разрешении командира отряда "Ахмат" бойцам ВС РФ брать пленных ВСУ с "фингалами".
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