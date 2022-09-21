Французские аналитики признали, что армия России сдерживает контрнаступление противника в районе Купянска.
Обозреватели Le Monde уточнили, что союзные силы России и Народной милиции закрепились на восточном берегу реки Оскол, которая пересекает город. Местные жители описали ход боевых действий и отметили, что в городе ведётся плотный артиллерийский огонь.
Во время попытки продвижения со стороны ВСУ произошло столкновение, в котором активно использовались ракеты и снаряды, сообщается в материале.
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