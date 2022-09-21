Руководитель оборонного ведомства Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация необходима для контроля линии соприкосновения в зоне спецоперации, протяжённость которой составляет свыше тысячи километров.
"Всё это надо закреплять, надо контролировать эти территории. Мобилизованные мероприятия нужны в первую очередь для этого", — отметил он.
Ранее глава Минобороны РФ заявил, что у России есть колоссальные мобилизационные ресурсы. В процессе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
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