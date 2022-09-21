В Санкт-Петербурге создана комиссия по частичной мобилизации, объявленной главой российского государства Владимиром Путиным.
По сообщению пресс-службы администрации губернатора региона, её возглавил Александр Беглов.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России есть колоссальные мобилизационные ресурсы. В процессе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов.
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