В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проинформировали, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через портал Госуслуг.
"Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — отметили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.
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