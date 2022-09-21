Минцифры: повестки о мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проинформировали, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через портал Госуслуг.

"Сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует", — отметили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.