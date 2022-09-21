Военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов считает, что после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, ход спецоперации на Украине может существенно измениться.
"Спецоперация, видимо, перейдёт в более жёсткую фазу, и РФ задействует для победы значительный оборонно-промышленный потенциал, вооружение, находящееся на хранении, а также, возможно, и неприкосновенный запас", — отметил он.
Ранее Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.
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