Попов о частичной мобилизации: теперь СВО перейдёт в более жёсткую фазу

Военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов считает, что после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации, ход спецоперации на Украине может существенно измениться.

"Спецоперация, видимо, перейдёт в более жёсткую фазу, и РФ задействует для победы значительный оборонно-промышленный потенциал, вооружение, находящееся на хранении, а также, возможно, и неприкосновенный запас", — отметил он.

Ранее Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе заявил о необходимости частичной мобилизации. Он подчеркнул, что будет именно частичная мобилизация: на военную службу будут призваны только те люди, которые имеют опыт ведения боевых действий.