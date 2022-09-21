Коротченко заявил, что удары по инфраструктуре Украины выбьют тыл из-под ВСУ

Военный эксперт Игорь Коротченко убеждён, что после объявления частичной мобилизации в России ход спецоперации на Украине изменится. По его мнению, удары по тыловой инфраструктуре киевского режима будут интенсивнее.

"Необходимо решать вопросы поражения объектов критической инфраструктуры Украины. Потому что от этого зависит то, насколько эффективно действует группировка ВСУ и в целом устойчив режим Зеленского", — заявил Коротченко.

Топливно-энергетический комплекс, железнодорожная инфраструктура и крупные мосты должны быть ликвидированы, считает эксперт. Это осложнит манёвры ВСУ и выбьет из-под украинской группировки тыл и необходимое обеспечение, указал Коротченко.

"Если мы введём боевые действия, защищая свой суверенитет, будущее нашего государства, соответственно, любые военные цели на Украине легитимны и должны уничтожаться без всяких на то колебаний. Это требования прежде всего военного характера", — отметил эксперт в программе "60 минут".