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Эксперт Леонков заявил, что после частичной мобилизации изменится характер СВО

Силовые структуры

Решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации: характер боевых действий кардинально изменится. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, процесс продвижения союзных сил станет более интенсивным.

Эксперт Леонков заявил, что после частичной мобилизации изменится характер СВО

Леонков отметил, что в скором времени российская территория будет увеличена. Протяжённость новой границы составит около 1400 километров, также увеличится линия боевого соприкосновения.

"Для того, чтобы охранять эту границу и отражать атаки, требуется больше личного состава", — указал эксперт.

Леонков подчеркнул, что под призыв попадут только представители тех специальностей, которые требуются в зоне спецоперации. Также будут призваны те люди, которые имеют длительный срок военной службы и опыт участия в горячих точках.

"СВО станет более интенсивной: увеличится количество контингента, а также количество огневых средств поражения, управляемых новыми специалистами", — сообщил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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