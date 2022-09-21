Эксперт Леонков заявил, что после частичной мобилизации изменится характер СВО

Решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации: характер боевых действий кардинально изменится. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, процесс продвижения союзных сил станет более интенсивным.

Леонков отметил, что в скором времени российская территория будет увеличена. Протяжённость новой границы составит около 1400 километров, также увеличится линия боевого соприкосновения.

"Для того, чтобы охранять эту границу и отражать атаки, требуется больше личного состава", — указал эксперт.

Леонков подчеркнул, что под призыв попадут только представители тех специальностей, которые требуются в зоне спецоперации. Также будут призваны те люди, которые имеют длительный срок военной службы и опыт участия в горячих точках.

"СВО станет более интенсивной: увеличится количество контингента, а также количество огневых средств поражения, управляемых новыми специалистами", — сообщил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.