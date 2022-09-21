Украинский политолог: единственный выход Киева — подписать с РФ договор о дружбе

Президент России Владимир Путин 21 сентября в обращении к нации сообщил, что для защиты суверенитета страны начинается частичная мобилизация.

Разумеется, слова российского лидера прокомментировали украинские эксперты. Например, политолог Александр Скубченко призвал президента Украины Владимира Зеленского к немедленным переговорам.

По его словам, единственный теперь выход для киевского режима, это признать ЛДНР, Крым, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ, подписать с Россией договор о дружбе, согласиться на нейтральный статус Украины, запретить героизацию нацистов и в Конституции Украины гарантировать широкие права русских.

"Или уже через полгода где-то из бункера в Лондоне, если повезёт бежать, он (Зеленский — Прим. ред.) будет заявлять, что Львов не признаёт референдумы в Киеве, Чернигове и Одессе. А ведь может статься и так, что на коленях в клетке будет слушать приговор трибунала над собой где-нибудь в Донецке, — цитирует издание "Украина.ру" аналитика из Незалежной.