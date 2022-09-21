Военный комиссар Приморья: "Полную мобилизацию не объявляли, её не будет"

В Приморском крае военный комиссар Николай Трегубко сообщил о частичной мобилизации.

По его словам, все интересующиеся данным вопросом должны обращаться в военкомат по месту жительства. Вместе с тем он отметил, что ставить всё население под ружьё власти Приморья не будут.

"Полную мобилизацию не объявляли, её не будет", — цитирует военного комиссара региона vostokmedia.com.

21 сентября жители всей РФ услышали обращение президента страны Владимира Путина, где была затронута тема частичной мобилизации граждан.