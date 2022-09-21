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Кадыров пообещал во что бы то ни стало поймать сепаратиста Закаева

Силовые структуры

Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором клятвенно пообещал поймать главаря чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.

В своём Telegram-канале глава Чечни это пообещал сделать любой ценой.

"Сейчас он находится в зоне спецоперации, и кто его настигнет первым, должен его уничтожить… Я доберусь до него, даже если весь мир перевернется, я готов даже пойти под трибунал”, — сказал лидер ЧР.

Президент Чеченской Республики подчеркнул, что их регион — это часть России, что бы на это ни говорили "беглые преступники”.

"Как бы их ни спонсировал Запад, и как бы им ни промывали мозги пентагоновские психологи, именно так и будет”, — подытожил Рамзан Кадыров.

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Кадыров пообещал во что бы то ни стало поймать сепаратиста Закаева
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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