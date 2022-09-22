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Стремоусов: ВСУ утратили наступательную способность на херсонском направлении

Силовые структуры

На херсонском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) утратили ударную силу и способность наступать. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

По его словам, "украинские нацисты" потеряли наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к региону.

Попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении ВСУ начали в конце августа. Минобороны РФ сообщало, что атаки противника успешно отражены, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Ранее военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что Киев собирает резервы и готовится нанести решающий удар на двух направлениях: харьковском и запорожском.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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