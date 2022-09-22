На херсонском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) утратили ударную силу и способность наступать. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.
По его словам, "украинские нацисты" потеряли наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к региону.
Попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении ВСУ начали в конце августа. Минобороны РФ сообщало, что атаки противника успешно отражены, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
Ранее военный эксперт Юрий Подоляка предположил, что Киев собирает резервы и готовится нанести решающий удар на двух направлениях: харьковском и запорожском.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.