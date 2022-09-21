Подоляка: ВСУ готовят атаку на двух направлениях — харьковском и запорожском

Сейчас Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят атаку на двух направлениях. Решающими будут следующие две недели. Такое мнение высказал военный эксперт и блогер Юрий Подоляка.

Судя по поступающей информации, Киев решил играть ва-банк, понимая, что время работает против него после решения России провести частичную мобилизацию, заметил аналитик.

При этом счёт идёт на дни, а то и на часы. В самое ближайшее время ВСУ, пользуясь текущим преимуществом в живой силе, готовят два удара: первый — на харьковском направлении, второй — на запорожском, считает Подоляка.

По его словам, целью первого удара может быть прорыв линии фронта, оттеснение союзных сил из северных районов ЛНР и завершение взятия под контроль Харьковской области, а также района Красный Лиман-Кременная.

Цель второго — нанесение поражения российским частям севернее Мелитополя и занятие города, с дальнейшим выходом к побережью Азовского моря.

"Шансов на такой крупный успех у Киева почти нет, но и ждать, после последних событий в России, он уже не может. Через месяц все поля из-за распутицы станут непроходимыми, а потом российские войска быстро ликвидируют превосходство противника в живой силе, и далее уже наступать (в стратегическом смысле) будут только они. Отсюда и такое решение", — объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

Он добавил, что союзным силам нужно выдержать порыв ВСУ всего неделю, максимум две.

Если быстрого прорыва не получится, то это будет означать для ВСУ окончание надежд на более-менее благополучный исход кампании 2022 года и агонию во время кампании 2023 года, заключил блогер.