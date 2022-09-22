Билецкий: освобождённые националисты "Азова"* снова рвутся в бой

Освобождённые националисты с мариупольской "Азовстали" опять рвутся в бой.

Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со сылкой на блог основателя нацбата "Азов"* Андрея Билецкого.

"Только что имел разговор по телефону с Редисом, Калиной и Аписом — у всех боевой настрой и даже рвутся в бой", — заявил неонацист.

Он также подтвердил, что боевики находятся в некоей третьей стране.

Ранее глава ОПУ Андрей Ермак рассказал, что в ходе обмена военнопленными Украина получила 215 боевиков, из них — 108 нацистов "Азова"*. Чиновник уточнил, что обмен пленными — результат посредничества турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Напомним, 21 сентября в аэропорту Чкаловский сел борт с 55 российскими бойцами, вызволенными из украинского плена.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.