Обезврежена спецгруппа, планировавшая теракт в Херсонщине на референдуме

В Херсонской области предотвращена серия террористических актов, которые боевики планировали совершить в том числе в дни проведения референдумов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Благодаря чёткой работе российских специальных служб, стали известны планы диверсантов киевского режима по взрыву ЛЭП, питающую полуостров Крым, Запорожскую и Херсонскую области.

Было установлено, что действия ДРГ координировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Один террорист был задержан накануне, второй был ликвидирован в городе Бериславе, когда он стал оказывать вооружённое сопротивление.

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