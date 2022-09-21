ВС РФ нанесли ракетные удары по военным целям в Запорожской области

Продолжается освобождение Запорожской области от националистического режима киевской власти.

Российская армия совместно с силами республик Донбасса метр за метром отвоёвывает территорию

Как сообщает издание "Русская Весна", союзная армия нанесла ракетные удары по военным целям на Запорожье. Также сообщается, что зафиксированы сильные взрывы в Синельниковском районе в Днепропетровской области.

Напомним, вечером 21 сентября над Белгородом сработали средства ПВО. О последствиях вся информация уточняется.