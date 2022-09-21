Продолжается освобождение Запорожской области от националистического режима киевской власти.
Российская армия совместно с силами республик Донбасса метр за метром отвоёвывает территорию
Как сообщает издание "Русская Весна", союзная армия нанесла ракетные удары по военным целям на Запорожье. Также сообщается, что зафиксированы сильные взрывы в Синельниковском районе в Днепропетровской области.
Напомним, вечером 21 сентября над Белгородом сработали средства ПВО. О последствиях вся информация уточняется.
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