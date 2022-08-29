Sohu: комплекс "Сармат" ошеломил военное сообщество США

Новое российское оружие произвело "эффект разорвавшей бомбы" в военном сообществе США, сообщает издание Sohu.

На фоне геополитической нестабильности США делают всё, чтобы оставаться гегемоном на мировой арене. В частности, Пентагон совершенствует системы ядерного сдерживания. Однако Россия тоже разрабатывает новые виды вооружения.

"Новый стратегический комплекс "Сармат” произвел ошеломляющее впечатление на военное сообщество США", — отметили авторы статьи.

Они напомнили, что в настоящее время "Сармат" — самый совершенный в мире стратегический боевой комплекс. О нём стало известно в 2018 году из уст президента РФ Владимира Путина. Выступая перед Федеральным собранием, Путин сказал, что новую российскую ракету не сможет перехватить ни одна система противовоздушной обороны.

Недавно Путин сообщил, что "Сармат" поступит на боевое дежурство до конца 2022 года. Эта новость стала причиной бессонницы руководства США, пишут китайские эксперты. В Пентагоне полагали, что наличие высокоэффективных систем противоракетной обороны поможет США оставаться мировым гегемоном, но появление "Сармата" отрезвило американское военное сообщество. Американцы ещё долго не смогут создать оружие, которое защитит их от российской ракеты, подчеркнули авторы материала.