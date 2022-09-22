Представители Штаба теробороны Донецкой Народной Республики сообщили, что солдаты ДНР и ЛНР в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине установили контроль над Жованкой, которая находится на территории Артёмовского района.
"Группировка войск при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободила населённый пункт", — отметили в Штабе.
Ранее сообщалось, что союзные силы заняли посёлок Зайцево в Бахмутском районе. В боях принимала участие 3-я бригада ДНР.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.