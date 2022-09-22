Штаб теробороны ДНР: союзные силы контролируют Жованку в Артёмовском районе

Представители Штаба теробороны Донецкой Народной Республики сообщили, что солдаты ДНР и ЛНР в ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине установили контроль над Жованкой, которая находится на территории Артёмовского района.

"Группировка войск при огневой поддержке Вооружённых сил Российской Федерации освободила населённый пункт", — отметили в Штабе.

Ранее сообщалось, что союзные силы заняли посёлок Зайцево в Бахмутском районе. В боях принимала участие 3-я бригада ДНР.