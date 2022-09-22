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Полковник Макгрегор: только под Херсоном ВСУ потеряли 20 тысяч солдат убитыми

Силовые структуры

Киевский режим понёс "ужасные” потери во время наступления на Херсонскую область, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: только под Херсоном ВСУ потеряли 20 тысяч солдат убитыми

Ранее источники сообщали, что больницы украинского города Николаева заполнены ранеными военнослужащими ВСУ, сейчас эту информацию подтвердил американский военный эксперт.

Как рассказал полковник изданию The American Conserviative, американские и британские инструкторы рекомендовали Генштабу ВСУ сосредотачивать войска в населённых пунктах, чтобы защищать их "до последнего”.

"В ответ российские силы методично изолировали и громили защитников, оставив их без возможности сбежать или дождаться помощи со стороны других украинских подразделений", — отметил Макгрегор.

По его словам, потери в армии Украины "достигли ужасающего уровня, который невозможно скрыть". Попытка контрудара в Херсонской области стоила украинским вооружённым силам 20 тысяч человек убитыми.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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