Полковник Макгрегор: только под Херсоном ВСУ потеряли 20 тысяч солдат убитыми

Киевский режим понёс "ужасные” потери во время наступления на Херсонскую область, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Ранее источники сообщали, что больницы украинского города Николаева заполнены ранеными военнослужащими ВСУ, сейчас эту информацию подтвердил американский военный эксперт.

Как рассказал полковник изданию The American Conserviative, американские и британские инструкторы рекомендовали Генштабу ВСУ сосредотачивать войска в населённых пунктах, чтобы защищать их "до последнего”.

"В ответ российские силы методично изолировали и громили защитников, оставив их без возможности сбежать или дождаться помощи со стороны других украинских подразделений", — отметил Макгрегор.

По его словам, потери в армии Украины "достигли ужасающего уровня, который невозможно скрыть". Попытка контрудара в Херсонской области стоила украинским вооружённым силам 20 тысяч человек убитыми.