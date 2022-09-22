Киевский режим понёс "ужасные” потери во время наступления на Херсонскую область, рассказал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Ранее источники сообщали, что больницы украинского города Николаева заполнены ранеными военнослужащими ВСУ, сейчас эту информацию подтвердил американский военный эксперт.
Как рассказал полковник изданию The American Conserviative, американские и британские инструкторы рекомендовали Генштабу ВСУ сосредотачивать войска в населённых пунктах, чтобы защищать их "до последнего”.
"В ответ российские силы методично изолировали и громили защитников, оставив их без возможности сбежать или дождаться помощи со стороны других украинских подразделений", — отметил Макгрегор.
По его словам, потери в армии Украины "достигли ужасающего уровня, который невозможно скрыть". Попытка контрудара в Херсонской области стоила украинским вооружённым силам 20 тысяч человек убитыми.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.