Союзные войска ВС РФ и ДНР освободили посёлок Зайцево в Бахмутском районе

В ходе боевых действий под контроль союзных войск ВС РФ и ДНР взят пгт Зайцево в Донецкой Народной Республике. 3-я бригада ДНР выбила противника из укрепрайона под Горловкой и полностью освободила посёлок.

Сообщалось, что населённый пункт был разделён на 2 условные части: нижнее Зайцево и нижняя Жованка. Они находились под контролем ВС РФ, а верхнее Зайцево и верхняя Жованка были во власти ВСУ.

В результате атаки нашей артиллерии российская армия взяла Верхнее Зайцево несколько недель назад. Упорные бои помогли ВС РФ войти в Верхнюю Жованку и освободить Зайцево полностью. После этого солдаты РФ подступили к Майорску, который находится на 2 км левее.