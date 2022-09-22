В Запорожской области идёт формирование добровольческих подразделений. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, запись добровольцев началась ещё вчера, на участки в первый же день пришло более 30 человек.
Он добавил, что эти люди вначале будут проходить подготовку и вспоминать свою военную профессию.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.