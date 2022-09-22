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Балицкий: в Запорожье начали формировать добровольческие подразделения

Силовые структуры

В Запорожской области идёт формирование добровольческих подразделений. Об этом сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, запись добровольцев началась ещё вчера, на участки в первый же день пришло более 30 человек.

Он добавил, что эти люди вначале будут проходить подготовку и вспоминать свою военную профессию.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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