Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине атаковали 65-ю мотопехотную бригаду, 19-й конвойный батальон и "Иностранный легион".
По информации ведомства, пункты дисклокации находились в районе Запорожья. В результате удара ВСУ потеряли около 150 солдат и 19 единиц техники, отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ликвидировали три артиллерийских взвода гаубиц М777 США.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.