Минобороны: ВКС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ и "Иностранного легиона"

Представители Минобороны РФ заявили, что Вооружённые силы Российской Федерации в ходе военной спецоперации по принуждению к миру на Украине атаковали 65-ю мотопехотную бригаду, 19-й конвойный батальон и "Иностранный легион".

По информации ведомства, пункты дисклокации находились в районе Запорожья. В результате удара ВСУ потеряли около 150 солдат и 19 единиц техники, отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные ликвидировали три артиллерийских взвода гаубиц М777 США.