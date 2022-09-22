Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку боевых действий. В Киеве уточнили, что российские войска нанесли 8 ракетных и 16 авиационных ударов по объектам ВСУ.
Подразделения союзных сил России и Народной милиции продолжают проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.
Также в Генштабе ВСУ подчеркнули, что российская армия концентрирует силы по всей территории Донецкой Народной Республики, удерживает освобождённые регионы и проводит авиационную разведку.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.