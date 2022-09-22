Генштаб ВСУ: армия России концентрируется на освобождении ДНР

Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку боевых действий. В Киеве уточнили, что российские войска нанесли 8 ракетных и 16 авиационных ударов по объектам ВСУ.

Подразделения союзных сил России и Народной милиции продолжают проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка.

Также в Генштабе ВСУ подчеркнули, что российская армия концентрирует силы по всей территории Донецкой Народной Республики, удерживает освобождённые регионы и проводит авиационную разведку.