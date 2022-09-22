МО РФ: российские солдаты уничтожили три артвзвода американских гаубиц М777

В Министерстве обороны России проинформировали, что российские военные уничтожили в Днепропетровской области три артиллерийских взвода гаубиц М777, а в Николаевской — взвод реактивной системы залпового огня HIMARS.