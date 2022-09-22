Боевики ВСУ бегут из восточной части Артёмовска

В Артёмовске местные жители 22 сентября распространили информацию о том, что националисты киевской власти взорвали Николаевский мост.

Об этом сообщает издание "Русская Весна"

Данный мост находится недалеко от Артёмовского завода шампанских вин, который недавно заняло подразделение Вооружённых сил РФ. Военкоры сообщают, что уничтожение украинскими бандеровцами моста говорит об их бегстве из восточной части города.

Ранее сообщалось, что артрасчёты вместе с группами спецназа уничтожают боевиков ВСУ, готовящихся предпринять попытку контрнаступления на Лиман.