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Матвийчук объяснил, куда направят мобилизованных россиян: "Будут рассредоточены"

Силовые структуры

Частичная мобилизация не говорит о том, что все резервисты сразу же будут отправлены в места боевых действий. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.

Матвийчук объяснил, куда направят мобилизованных россиян: "Будут рассредоточены"

Он подчеркнул, что есть довольно много воинских частей, которые расположены в центральных и западных регионах страны. Многие из них нуждаются в подкреплении, поскольку большая часть военнослужащих была переброшены в зону спецоперации. Офицер сообщил, что все мобилизованные в обязательном порядке пройдут подготовку.

"Я думаю, какой-то процент мобилизованных будет направлен в эти подразделения. Часть будет направлена в приграничные районы, где будут создаваться резервные формирования для усиления наших группировок первого эшелона. Другими словами, они будут рассредоточены по всей территории России", — объяснил Матвийчук в беседе с "МК".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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