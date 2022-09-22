Частичная мобилизация не говорит о том, что все резервисты сразу же будут отправлены в места боевых действий. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук.
Он подчеркнул, что есть довольно много воинских частей, которые расположены в центральных и западных регионах страны. Многие из них нуждаются в подкреплении, поскольку большая часть военнослужащих была переброшены в зону спецоперации. Офицер сообщил, что все мобилизованные в обязательном порядке пройдут подготовку.
"Я думаю, какой-то процент мобилизованных будет направлен в эти подразделения. Часть будет направлена в приграничные районы, где будут создаваться резервные формирования для усиления наших группировок первого эшелона. Другими словами, они будут рассредоточены по всей территории России", — объяснил Матвийчук в беседе с "МК".
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.