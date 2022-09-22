Кадыров заявил, что остался недоволен обменом пленных боевиков "Азова"*

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил своё отношение к обмену пленными, который состоялся вчера ночью между Украиной и Россией. Он остался им крайне недоволен.

Кадыров заявил в своём Telegram-канале, что сама ситуация для него в целом непонятна, а также отметил, что с активными участниками спецоперации всегда советовались при принятии боевых или тактических решений, но в данном случае поступили иначе. И этого могут не понять бойцы, которые освобождали "Азовсталь" в Мариуполе.

"Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так ещё останутся. Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно", — написал Кадыров.

Он также добавил, что это лишь его личное мнение, которое никак не повлияет на исполнение приказов Верховного Главнокомандующего.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.