Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности применения Россией ядерного оружия в ходе СВО.
"Возможно, РФ применит ядерное оружие против Украины. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", — в интервью телеканалу ITV News сказал глава разведки Украины.
Он отметил, что это является опасностью для остального мира. Якобы взрыв тактического ядерного оружия сможет повлиять не только на украинскую территорию, но и на весь Черноморский регион.
"Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил украинский высокопоставленный военнослужащий.
Последствия применения оружия массового поражения повлияют на Польшу, Болгарию, Турцию и другие страны, перечислял Скибицкий.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.