Разведка Украины: "Россия, возможно, применит ядерное оружие против ВСУ"

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о возможности применения Россией ядерного оружия в ходе СВО.

"Возможно, РФ применит ядерное оружие против Украины. Они постараются остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство", — в интервью телеканалу ITV News сказал глава разведки Украины.

Он отметил, что это является опасностью для остального мира. Якобы взрыв тактического ядерного оружия сможет повлиять не только на украинскую территорию, но и на весь Черноморский регион.

"Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе", — заявил украинский высокопоставленный военнослужащий.

Последствия применения оружия массового поражения повлияют на Польшу, Болгарию, Турцию и другие страны, перечислял Скибицкий.