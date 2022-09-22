Зеленский издал указ о создании международного трибунала против России

Президент Владимир Зеленский создал команду "по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины".

Возглавил "команду" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В группу также входят заместитель главы Офиса Андрей Смирнов и народный депутат партии "Слуга народа" Александр Качура. Также Киев намерен привлечь к работе экспертов Международного уголовного суда в Гааге, глава которого уже приезжал на Украину в 2022 году.

Соответствующий указ о создании рабочей группы опубликовали на сайте президента Украины, сообщает "ПолитНавигатор".

Напомним, сейчас в Изюме Харьковской области киевская власть занялась подготовкой новой "Бучи". Туда уже выехала комиссия ООН по правам человека, а украинские силовики собирают "доказательства преступлений России".

На территории города якобы найдены несколько мест массовых захоронений.