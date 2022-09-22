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Карасёв: границу определят не референдумы, а результаты боёв

Силовые структуры

Референдумы на Украине не остановят бои, а значит, границы будут устанавливаться по итогам боестолкновений.

Карасёв: границу определят не референдумы, а результаты боёв

Но Украина может отбить те или иные территории или РФ может продвинуться дальше. Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.

"Референдумы — это прикрытие. На внешнюю аудиторию Путин уже не работает, он работает на свою, что вот люди захотели с нами жить, поэтому мы будем идти на жертвы для того, чтобы их защищать, оборонять, содержать и так далее", — в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил Карасев.

По его словам, окончательные границы не установлены и могут поменяться в ту или иную сторону, поэтому активные боевые действия продолжатся.

Он уверен, что частичная мобилизация нацелена измотать ВСУ, а потом начнётся контрнаступление РФ — и Запорожскую область с Николаевской захотят забрать.

Когда пройдут референдумы, договориться будет уже тяжело, подытожил Карасёв.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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