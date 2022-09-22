Референдумы на Украине не остановят бои, а значит, границы будут устанавливаться по итогам боестолкновений.
Но Украина может отбить те или иные территории или РФ может продвинуться дальше. Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасёв.
"Референдумы — это прикрытие. На внешнюю аудиторию Путин уже не работает, он работает на свою, что вот люди захотели с нами жить, поэтому мы будем идти на жертвы для того, чтобы их защищать, оборонять, содержать и так далее", — в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил Карасев.
По его словам, окончательные границы не установлены и могут поменяться в ту или иную сторону, поэтому активные боевые действия продолжатся.
Он уверен, что частичная мобилизация нацелена измотать ВСУ, а потом начнётся контрнаступление РФ — и Запорожскую область с Николаевской захотят забрать.
Когда пройдут референдумы, договориться будет уже тяжело, подытожил Карасёв.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.