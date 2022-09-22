Кадыров объяснил, почему в Чечне не будет мобилизации: Перевыполнили план

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров освободил свой регион от частичной мобилизации.

В ЧГТРК "Грозный" вышел анонс сюжета, в котором Рамзан Кадыров заверяет, что "частичной мобилизации" в Чечне не будет.

Он отметил, что республика уже перевыполнила план по набору на 254%.

Ранее Рамзан Кадыров выразил свою точку зрения по поводу обмена пленными, который состоялся вчера ночью между Украиной и Россией. Он считает, что данный обмен был неравноценным.