Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров освободил свой регион от частичной мобилизации.
В ЧГТРК "Грозный" вышел анонс сюжета, в котором Рамзан Кадыров заверяет, что "частичной мобилизации" в Чечне не будет.
Он отметил, что республика уже перевыполнила план по набору на 254%.
Ранее Рамзан Кадыров выразил свою точку зрения по поводу обмена пленными, который состоялся вчера ночью между Украиной и Россией. Он считает, что данный обмен был неравноценным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
К жителю Читы, попавшему под частичную мобилизацию, приехали домой сотрудники военкомата и лично в руки вручили повестку.