Боевики ВСУ наступают на ДНР, пытаясь окружить Красный Лиман

Националистическая армия киевского режима наступает на ДНР, в попытке окружить Красный Лиман.

На данный момент ситуация крайне опасная, сообщают военкоры "Русской Весны".

В ряде мест фронт прорван, враг в нескольких километрах от Красного Лимана. За последнее время боевики навели несколько понтонных переправ через реку Северский Донец и перебросили большие силы.

ВСУ пытаются нанести удары по флангам и зайти в тыл, охватить город, беря в полукольцо, но союзные силы дерутся за каждый метр.

По наступающим силам бандеровцев работают артиллеристы ЛНР и отряда "Отважных", уничтожены несколько переправ через реки.

По нашим позициям в городе наносили удары реактивные системы залпового огня Himars.