Националистическая армия киевского режима наступает на ДНР, в попытке окружить Красный Лиман.
На данный момент ситуация крайне опасная, сообщают военкоры "Русской Весны".
В ряде мест фронт прорван, враг в нескольких километрах от Красного Лимана. За последнее время боевики навели несколько понтонных переправ через реку Северский Донец и перебросили большие силы.
ВСУ пытаются нанести удары по флангам и зайти в тыл, охватить город, беря в полукольцо, но союзные силы дерутся за каждый метр.
По наступающим силам бандеровцев работают артиллеристы ЛНР и отряда "Отважных", уничтожены несколько переправ через реки.
По нашим позициям в городе наносили удары реактивные системы залпового огня Himars.
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