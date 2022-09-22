Бомбардировщики России ФАБами уничтожили скопление ВСУ в Херсонщине

Бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар бомбами ФАБ по позициям Вооружённых сил Украины в "кишке" в районе Сухого Ставка Херсонской области.

Об этом сообщает военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь".

Портал пишет, что в Березнеговатом также отмечена повышенная активность техники националистов киевского режима. Последние два дня туда завозилось много дизтоплива для подготовки к очередному штурму.

Бандеровцы понесли большие потери в ходе недавних атак на Правдино и пытаясь удержать позиции около Сухого Ставка.

Для этого ВСУ задействовали большую часть резервов.