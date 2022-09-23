Один из украинских диверсантов, задержанных российскими силовиками накануне проведения референдума в Херсонской области, рассказал изданию РИА Новости, что пытался найти себе в Новой Каховке подельников для совершения терактов, однако не смог этого сделать.
По словам бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины Валерия Панчука, люди отказывались, так как отношение к России у жителей Херсонской области улучшилось.
Диверсант заявил, что готовил в мае подрыв линии электропередач, которая питает электричеством Крым, Херсонскую и Запорожскую области, по заданию Главного управления разведки Украины. А когда понял, что один с задачей не справится, занялся поиском помощников в Новой Каховке.
Однако все, к кому он обращался, отказывались. В результате никого найти Панчук так и не смог.
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