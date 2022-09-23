Politico: Киев просит Запад о срочных поставках танков для "контрнаступления"

Украинское руководство просит Запад срочно поставить современные танки, однако "союзники" выполнять заявку не спешат. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на знакомых с ситуацией людей.

Танки, по их данным, заняли первое место в списке пожеланий украинских военных на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях. Они рассчитывают добиться ещё большего прогресса с помощью немецких Leopard или американских Abrams.

"Но высшие представители национальной безопасности в обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой", — цитирует Politico "американских чиновников, украинских советников и парламентских помощников".