От удара ВС РФ по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР

Российская армия нанесла 19 сентября удары по стратегическим объектам в Николаеве. Ракеты попали и на территорию бронетанкового завода, где ремонтировалась тяжёлая военная техника.

В результате через забор перелетел бронетранспортёр (БТР) украинской армии. Это видно по снимкам, попавшим в распоряжение РИА Новости.

На фотографии на фоне бетонного забора виден перевернутый корпус бронемашины. БТР упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия и сейчас остаётся там лежать.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Николаеве баржами перегородили Южный Буг, опасаясь захода российских военных кораблей.