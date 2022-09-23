Российская армия нанесла 19 сентября удары по стратегическим объектам в Николаеве. Ракеты попали и на территорию бронетанкового завода, где ремонтировалась тяжёлая военная техника.
В результате через забор перелетел бронетранспортёр (БТР) украинской армии. Это видно по снимкам, попавшим в распоряжение РИА Новости.
На фотографии на фоне бетонного забора виден перевернутый корпус бронемашины. БТР упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия и сейчас остаётся там лежать.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Николаеве баржами перегородили Южный Буг, опасаясь захода российских военных кораблей.
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