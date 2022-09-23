Берлин передал киевскому режиму ещё шесть ЗСУ — зенитных самоходных установок Gepard.
Помимо этого, как утверждают в украинской армии, к "самоходкам" переданы также 6 тысяч боеприпасов.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
В арсенале националистов киевской власти уже три десятка таких установок из Германии. ЗСУ Gepard предназначены для уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от ста метров до 4 километров и на высотах до 3 километров, летящих со скоростью до 350-400 метров в сек., а также наземных (надводных) целей на дальности до 4,5 километра. Также зенитные установки предназначены для прикрытия сухопутных подразделений.
В сообщении сказано о передаче ВСУ 3 тыс. единиц снарядов 155 мм.
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