Берлин передал Украине зенитки Gepard и 6 тысяч снарядов

Берлин передал киевскому режиму ещё шесть ЗСУ — зенитных самоходных установок Gepard.

Помимо этого, как утверждают в украинской армии, к "самоходкам" переданы также 6 тысяч боеприпасов.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

В арсенале националистов киевской власти уже три десятка таких установок из Германии. ЗСУ Gepard предназначены для уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от ста метров до 4 километров и на высотах до 3 километров, летящих со скоростью до 350-400 метров в сек., а также наземных (надводных) целей на дальности до 4,5 километра. Также зенитные установки предназначены для прикрытия сухопутных подразделений.

В сообщении сказано о передаче ВСУ 3 тыс. единиц снарядов 155 мм.